Напавшего с ножом на трех женщин россиянина арестовали

Во Владивостоке на 2 месяца арестовали мужчину за нападение с ножом на 3 женщин

Во Владивостоке суд арестовал 20-летнего местного жителя за то, что он, вооружившись ножом, напал на двух женщин, находившихся с ним в одной квартире, и на их соседку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений»). Он заключен под стражу на два месяца.

По данным правоохранителей, 6 ноября в квартире, расположенной в доме на Русской улице, фигурант поссорился с двумя женщинами и ударил их ножом. Затем на шум вышла их соседка. Вооруженный злоумышленник накинулся и на нее, однако довести свой умысел до конца не смог.

В прокуратуре отметили, что ход и расследование уголовного дела поставлены на контроль.

О задержании 20-летнего жителя Владивостока сообщалось 6 ноября.