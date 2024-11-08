Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 8 ноября 2024Силовые структуры

Напавшего с ножом на трех женщин россиянина арестовали

Во Владивостоке на 2 месяца арестовали мужчину за нападение с ножом на 3 женщин
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владивостоке суд арестовал 20-летнего местного жителя за то, что он, вооружившись ножом, напал на двух женщин, находившихся с ним в одной квартире, и на их соседку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений»). Он заключен под стражу на два месяца.

По данным правоохранителей, 6 ноября в квартире, расположенной в доме на Русской улице, фигурант поссорился с двумя женщинами и ударил их ножом. Затем на шум вышла их соседка. Вооруженный злоумышленник накинулся и на нее, однако довести свой умысел до конца не смог.

В прокуратуре отметили, что ход и расследование уголовного дела поставлены на контроль.

О задержании 20-летнего жителя Владивостока сообщалось 6 ноября.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

      В российском городе родители заморили двухлетнюю дочь голодом и попали под арест

      «Земля ушла из-под ног». Российского штурмовика внезапно вернули домой с одной целью. Что об этом известно?

      Российский бизнес начал борьбу с Центробанком

      Известная модель с сестрой и 61-летней матерью снялись в одинаковых откровенных нарядах

      Украинский мобилизационный реестр стал нарушать права многодетных отцов

      Бывшего замминистра российского региона заподозрили во взятках на 60 миллионов рублей

      Алиев заявил о желании Запада сделать Армению «голубем мира»

      Эрдоган понадеялся на конец украинского кризиса при Трампе

      Сестра Гуфа отреагировала на сообщения о попытках рэпера перегрызть электронный браслет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше