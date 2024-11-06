Порезавшего трех женщин россиянина задержали в российском регионе

Во Владивостоке задержали 20-летнего жителя за нападение на трех женщин с ножом

Во Владивостоке задержали 20-летнего жителя за нападение на трех женщин с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным источника, 6 ноября молодой человек пришел в гости к девушке, где напал на нее и ранил в живот. После этого он нанес удар ножом по голове второй девушке, проживающей в квартире вместе с потерпевшей, а затем и соседку по лестничной клетке, которая вышла на шум в подъезд.

Решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку, его отправили на медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что российская школьница пришла в гости к подруге и получила удар ножом в грудь от ее матери.