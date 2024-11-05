Российская школьница пришла в гости к подруге и получила удар ножом в грудь от ее матери

В Краснодарском крае задержали женщину, ударившую подругу дочери ножом

В Краснодарском крае задержали 42-летнюю местную жительницу, которая ударила ножом в грудь пришедшую в гости к ее дочери школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В ближайшее время следователь приступит к ее допросу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, ей назначено проведение стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

По данным следствия, утром 3 ноября школьница пришла в гости к своей подруге и ее матери, проживающим в доме на улице Ленина в станице Ивановской. В какой-то момент женщина стала выгонять девочку из дома, а затем ударила ее ножом в область груди. Школьницу госпитализировали. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 15-летний подросток поссорился с 12-летней школьницей и изрезал ее.