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07:20, 8 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по двум знакомым и был приговорен к 18 годам колонии

В Якутии суд приговорил к 18 годам мужчину, который застрелил двух знакомых
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Якутии суд приговорил к 18 годам и месяцу колонии строгого режима 48-летнего местного жителя, который открыл огонь по двум знакомым, а потом попытался имитировать крушение лодки, чтобы скрыть свое преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества») УК РФ.

По версии следствия, в августе 2023 года подсудимый и двое его знакомых выпивали на берегу реки Колыма. В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого фигурант выстрелил из огнестрельного оружия в сторону двух мужчин. Пострадавшие не выжили. Осужденный попытался скрыть свое преступление, поэтому перенес потерпевших на борт моторной лодки, принадлежащей одному из них, а потом с помощью лома повредил днище лодки — она ушла на дно реки.

Ранее в Челябинской области троих местных жителей приговорили к срокам от восьми до 16 лет за расправу над матерью с ребенком и попытку скрыть преступление.

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