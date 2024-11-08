Россиянин поговорил с мошенниками и лишился квартиры и сбережений

64-летний житель Иркутска лишился двухкомнатной квартиры из-за мошенников

Житель Иркутска лишился сбережений и двухкомнатной квартиры, поговорив с мошенниками. Внимание на ситуацию со ссылкой на главное управление МВД по региону обратило издание KP.RU.

С 64-летним мужчиной связался человек, назвавшийся представителем МФЦ, и предложил сделать перерасчет пенсии. Однако для записи в онлайн-очередь, предупредил собеседник россиянина, необходимо будет назвать код из СМС. Иркутянин выполнил все указания неизвестного, однако вскоре после этого ему позвонили с того же номера и сообщили, что его личный кабинет на госуслугах взломали.

Мошенники загрузили в профиль Единого портала три документа, два из которых — доверенности на распоряжение имуществом. Со слов звонившего, некие злоумышленники оформили на имя пожилого мужчины кредит, а деньги перевели на счета запрещенной в стране организации, из-за чего россиянином якобы заинтересовались спецслужбы. Под предлогом поимки похитителей аферист предложил мужчине приобрести телефон, оформить несколько «зеркальных займов», а все деньги перевести на «безопасный» счет. Испугавшись потери средств и проблем со спецслужбами, житель Иркутска оформил кредиты и отправил около 700 тысяч рублей мошенникам.

Через некоторое время россиянину вновь позвонили аферисты и запугали его тем, что неизвестные пытаются украсть его недвижимость в микрорайоне Березовый Ленинского округа. Поверив, что таким образом он сможет спасти свое жилье, мужчина продал «двушку», а вырученные со сделки 2,6 миллиона рублей отослал по указанным реквизитам. Общий ущерб, нанесенный мужчине, составил 3,2 миллиона рублей.

Ранее в ноябре стало известно, что в похожую ситуацию попала 75-летняя петербурженка.