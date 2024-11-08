Россиянина захотели призвать на срочную службу после колонии, участия в СВО и ранения

Жителя Читы захотели призвать на срочную службу после участия в СВО и ранения

24-летнего жителя Читы захотели призвать на срочную службу в армии после колонии, участия в специальной военной операции (СВО) и ранения. Об этом со ссылкой на самого россиянина, а также на военкома Забайкальского края Константина Селезнева сообщает портал «Чита.ру».

По информации издания, россиянин завербовался в подразделение «Шторм» во время отбывания наказания. Прибыв в родной город, увидел повестку в военкомат для уточнения данных. «Я пришел, и мне дали повестку на медкомиссию. По ее результатам отправят на срочную службу. Про ранение я, конечно, сказал, но мне ответили, что "по виду я нормальный"», — рассказал ветеран.

После участия в СВО я не хочу служить получивший повестку житель Читы

Забайкалец добавил, что получить ветеранское удостоверение ему пока не удалось.

В свою очередь, военком региона сообщил, что участие в СВО якобы не освобождает от срочной военной службы. При этом на государственном портале «Объясняем.рф» утверждается, что служба по контракту заменяет срочную.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане раненый участник СВО не смог попасть домой после выписки из госпиталя.