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11:20, 8 ноября 2024Россия

Россиянка с полусотней штрафов сбила восьмиклассницу

В Петербурге женщина с полусотней штрафов сбила на седане восьмиклассницу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 35-летняя женщина с полусотней штрафов сбила на спортивном седане Volvo S60 восьмиклассницу. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянка наехала на школьницу, когда та выходила из трамвая. Несовершеннолетняя получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб плеча и сотрясение головного мозга. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести, разузнала «Фонтанка».

В отношении женщины-водителя планируют возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Омске водитель едва не сбил толпу школьников, проехав на красный сигнал светофора.

Дети успели разбежаться в последний момент. Водитель не притормозил и тронулся дальше.

До этого в Московской области автомобиль BMW влетел в толпу людей у здания колледжа и сбил четырех человек. В результате аварии у одной женщины оказались выбиты зубы и была сломана нога.

ЖЗЛ
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