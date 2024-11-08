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13:21, 8 ноября 2024Россия

Россиянка выгоняла девятилетнюю приемную дочь на холод раздетой и заставляла есть рвоту

Жительница Калининградской области заставляла приемную дочь есть рвоту
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Калининградской области 37-летняя жительница поселка Гастеллово заставляла девятилетнюю приемную дочь есть еду с рвотой. Об этом пишет Amber Mash в Telegram.

Региональное управление Следственного комитета установило, что россиянка с августа по январь 2024 года также систематически избивала ребенка, заставляла выполнять тяжелые физические упражнения, морила голодом оскорбляла и всячески издевалась, снимая свои действия на камеру телефона. Так, в октябре 2023 года женщина выгнала приемную дочь в легкой одежде на крышу пристройки и оставила ее там на долгое время.

В ведомстве добавили, что в отношении опекунши возбуждены дела по уголовным статьям об истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Следователи уже завершили сбор необходимых доказательств и направили все документы в суд.

Ранее в Тольятти Самарской области местная жительница избивала трехлетнюю дочь и трехмесячного сына и заставляла их есть кошачий корм. О происходящем узнали волонтеры, которые приехали по адресу проживанию семья и наткнулись на запертую дверь. Проникнув в жилье, они увидели детей на полу среди кучи мусора и бутылок. При этом девочка распухла от голода.

ЖЗЛ
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