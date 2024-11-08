Россиянку в Гоа уличили в хранении наркотиков на сумму в тысячи долларов

Deccan Herald: россиянку задержали в Гоа по подозрению в хранении наркотиков

Россиянку задержали на популярном индийском курорте Гоа по подозрению в хранении наркотиков и алкоголя на сумму более 1,6 миллиона индийских рупий (около 18,9 тысячи долларов). Об этом пишет местное издание Deccan Herald.

По данным источника, жительница Москвы Алла Р. работала диджеем в одном из клубов города Пернем в Северном Гоа. Правоохранители провели обыск в ее арендованном жилье и уличили ее в хранении 36,16 грамма марихуаны, 337 граммов экстази и спиртных напитков. В отношении россиянки начато расследование.

В конце октября на другом популярном у россиян курорте, в тайской Паттайе, туриста нашли без признаков жизни в номере отеля, полном наркотиков. В комнате также находился друг иностранца, который был сильно пьян.

