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19:52, 8 ноября 2024Путешествия

Россиянку в Гоа уличили в хранении наркотиков на сумму в тысячи долларов

Deccan Herald: россиянку задержали в Гоа по подозрению в хранении наркотиков
Алина Черненко

Фото: Anupam Nath / AP

Россиянку задержали на популярном индийском курорте Гоа по подозрению в хранении наркотиков и алкоголя на сумму более 1,6 миллиона индийских рупий (около 18,9 тысячи долларов). Об этом пишет местное издание Deccan Herald.

По данным источника, жительница Москвы Алла Р. работала диджеем в одном из клубов города Пернем в Северном Гоа. Правоохранители провели обыск в ее арендованном жилье и уличили ее в хранении 36,16 грамма марихуаны, 337 граммов экстази и спиртных напитков. В отношении россиянки начато расследование.

В конце октября на другом популярном у россиян курорте, в тайской Паттайе, туриста нашли без признаков жизни в номере отеля, полном наркотиков. В комнате также находился друг иностранца, который был сильно пьян.

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