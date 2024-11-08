Российская стюардесса сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница популярной российской авиакомпании сделала селфи у самолета в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @cabincrewrussia в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стюардесса позирует на камеру в темно-синих пиджаке и брюках и голубой рубашке. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Красивая», «Великолепная», «Вы очень милая», «Прекрасная леди», «Красотка», — написали они.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России перечислила запрещенные во время полета действия. По ее словам, нельзя летать с простудой, поскольку это может привести к баротравме и повреждению барабанных перепонок.