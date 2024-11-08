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13:44, 8 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные подбили и отбуксировали в тыл немецкий танк Leopard ВСУ

«РВ»: ВС России подбили и отбуксировали в тыл немецкий танк Leopard ВСУ в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) подбили и отбуксировали танк Leopard-2A4 немецкого производства, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации Telegram-канала, Leopard был поражен российскими войсками на кураховском направлении, в районе населенного пункта Победа. После этого гусеничный тягач Вооруженных сил (ВС) России оттащил немецкий танк в тыл.

«Натовский танк был поражен FPV-дроном, несмотря на то, что его броню облепили советской динамической защитой "Контакт-1"», — говорится в публикации.

Ранее стало известно об уничтожении армией России замаскированной в лесополосе самоходной артиллерийской установки (САУ) «Krab», буксируемых пушек, танков и живой силы ВСУ. Кадры с места событий показало Минобороны России.

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