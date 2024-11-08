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07:29, 8 ноября 2024Россия

Уничтожение замаскированной техники ВСУ в зоне СВО попало на видео

МО: ВС РФ уничтожили замаскированную САУ «Krab», буксируемые пушки и танки ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Минобороны России / Telegram

Расчеты «Мста-С» российской группировки войск «Запад» во время выполнения огневой задачи в зоне специальной военной операции (СВО) смогли уничтожить замаскированную в лесополосе самоходную артиллерийскую установку Krab (САУ) «Krab», буксируемые пушки, танки и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Случившееся засняли на видео, его опубликовала пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«Средства объективного контроля подтвердили: цели поражены», — добавили в оборонном ведомстве. Разведчики ВС РФ выявили военную технику противника при помощи беспилотников, которые передали ее координаты.

Командир расчета «Мста-С» с позывным Коча рассказал, что подразделение ВС России может работать в любых погодных условиях, даже зимой, в то время как находящиеся на вооружении у ВСУ титановые дула непригодны в условиях сильных морозов.

«Кошмарить мы можем по-разному — есть снаряды и дымовые, и световые. Можем поражать противника вглубь, то есть из-под земли его достать, закопать снарядом. Плюс мы можем делать взрыватель осколочным, который взрывается над землей и поражает пехоту противника», — продолжил Коча.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения САУ «Богдана» в Курской области. Для выполнения боевой задачи военнослужащие российской группировки «Север» использовали барражирующий боеприпас «Ланцет».

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