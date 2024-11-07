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18:14, 7 ноября 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения САУ «Богдана» в Курской области

Минобороны России показало видео с уничтожением САУ «Богдана» в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео с уничтожением самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана» в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Уничтожение САУ «Богдана» ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На распространенных оборонным ведомством кадрах видно, как в назначенный объект попадает боеприпас. После этого следует взрыв. Точное место, где проводился бой, в Минобороны не указали.

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В этот же день появились кадры с ударом «Иноходца» по боевой машине пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины в Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

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