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12:32, 6 ноября 2024Россия

Названо число погибших с момента вторжения ВСУ в Курскую область мирных жителей

С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли около 100 мирных жителей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую области погибли около 100 мирных жителей. Об этом заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в российском регионе Владимира Фирсова во «ВКонтакте».

«В результате масштабных атак с применением ракет и БПЛА погибли около 100 мирных жителей региона, были ранены более 350 граждан. Свыше 120 тысяч жителей приграничных районов, среди которых около 65 процентов составляют пенсионеры и предпенсионеры, были эвакуированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе омбудсмена сослались на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится о случаях жестокого обращения украинских военных с мирными гражданами, а также о применении пыток.

Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной

пресс-служба омбудсмена Владимира Фирсова

Ранее эвакуировавшаяся из Курской области местная жительница рассказала, что к моменту, когда она выезжала из региона, в Судже уже были сильные пожары. По ее словам, эвакуироваться из региона ей пришлось быстро — успела взять с собой только документы.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Поселок Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.

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