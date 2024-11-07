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15:43, 7 ноября 2024Россия

Минобороны показало кадры удара «Иноходца» по БМП в Курской области

Минобороны России показало видео с ударом «Иноходца» по БМП в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало кадры с ударом «Иноходца» по боевой машине пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале министерства.

«Военнослужащие группировки войск "Север" с применением беспилотного ударного комплекса "Иноходец" уничтожили боевую машину пехоты противника в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах виден объект, стоящий около лесополосы. Сверху на него падает «Иноходец», после чего происходит взрыв.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.

7 ноября российские войска ударили по ВСУ в Курской области. Поражение было нанесено 11 бригадам противника.

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