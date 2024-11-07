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13:38, 7 ноября 2024Россия

Российские войска ударили по 11 украинским бригадам в Курской области

Минобороны отчиталось об ударе по 11 украинским бригадам в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по 11 украинским бригадам в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам России удалось отразить четыре контратаки, а также сорвать одну атаку противника.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше 150 бойцов, танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль, добавили в оборонном ведомстве.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Поселок Коренево, за которое велись одни из самых ожесточенных боев, силам ВСУ взять не удалось.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский готовит войска к выходу из Курской области. По ее словам, Сырский при этом умолчал о территориальных потерях Украины в Донецкой народной республике и Харьковской области за время операции.

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