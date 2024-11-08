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14:13, 8 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные продвинулись вглубь Часова Яра

WarGonzo: российские военные продвинулись вглубь Часова Яра на севере и юге
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись вглубь Часова Яра на севере и юге. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Отдельным частям ВС РФ удалось продвинуться до трех километров вглубь города по северной и южной стороне», — пишет проект со ссылкой на российских бойцов, которые находятся на указанном участке фронта. Подчеркивается, что время и погодные условия помогают российским силам продвигаться.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко проинформировал, что военные России усилили давление на оборону ВСУ в направлении Часова Яра и Клещеевки. По его словам, украинские войска фиксируют ухудшение оперативно-тактической обстановки на этих участках фронта.

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