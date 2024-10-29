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08:26, 29 октября 2024Бывший СССР

Марочко заявил об усилении давления на оборону ВСУ в направлении Часова Яра

Марочко: ВС РФ усилили давление на оборону ВСУ в направлении Часова Яра в ДНР

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России усилили давление на оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Часова Яра и Клещеевки. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские войска фиксируют ухудшение оперативно-тактической обстановки на данных участках фронта. «С района населенного пункта Часов Яр рапортуют о значительном усилении давления ВС РФ на позиции ВФУ, количество направлений ударов наших войск возросло до четырех. Южнее, на участке Клещеевка — Курдюмовка, боевики насчитали шесть направлений продвижения наших войск», — добавил Марочко.

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До этого военный эксперт сообщил, что российские военнослужащие формируют огневой мешок для подразделений ВСУ недалеко от Стельмаховки в ЛНР. Марочко также указал, что линия фронта между Стельмаховкой и Андреевкой «активизировалась».

Ранее военные группировки войск «Центр», освобождавшие населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике (ДНР), раскрыли детали штурма города. Отмечается, что российские военнослужащие входили в Украинск небольшими группами совместно с другими подразделениями.

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      Маргарита Пименова
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