Офис Зеленского допустил возвращение к границам 2022 года. Для чего это нужно Украине?

Ермак заговорил о границах Украины 2022 года, чтобы начать переговоры с РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Украина будет готова вернуться к фактическим границам страны по состоянию на начало 2022 года. По мнению Ермака, это будет условием для переговоров с Россией.

Но одновременно с этим он указал, что Киев не готов на территориальные уступки.

Ермак допустил возвращение к ситуации 2022 года, после этого Киев начнет обсуждать границы на 1991 год

Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera указал, что президент страны Владимир Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, но отмечал необходимость принять международно признанные границы Украины. При этом он признался, что тот готов был вести переговоры, исходя из ситуации накануне начала российской спецоперации.

Для того чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел российской пушки. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Он добавил, что Крым и Донбасс остаются для Киева украинскими, и эта тема «не подлежат обсуждению». Ермак дополнил, что хочет не замораживать военный конфликт, а прекратить его.

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В Госдуме назвали условия Ермака неприемлемыми

России не подходит вариант начала переговоров с Украиной при условии возвращения к границам 2022 года, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективе начать мирный диалог при таких параметрах.

Условия, которые выдвигает руководитель офиса президента Украины, неприемлемы для нас однозначно. Мы сегодня достаточно серьезно продвинулись, освободили большое количество людей и продолжаем активно наступать на всех участках фронта. Данное заявление, на мой взгляд, служит попыткой передышки [Вооруженных сил Украины] ВСУ, которую нам ни в коем случае нельзя допускать Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Мы неоднократно подчеркивали, что переговоры — только на наших условиях, исходя из реалий сегодняшнего дня, которые происходят на земле. Нужно следовать только этим принципам. Различные предложения такого рода могут повлечь за собой временное затишье, которое приведет к перегруппировке войск противника, подвозу боеприпасов и так далее. Такого допустить ни в коем случае нельзя», — сказал депутат в ответ на слова Ермака.

Борис Джонсон призывал Украину остаться на границах 2022 года

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил свое видение, как может закончиться конфликт на Украине, если в США к власти придет республиканец Дональд Трамп.

По его мнению, именно Трамп может закончить конфликт на выгодных для Киева и Запада условиях. Одним из таких он назвал выход Украины на границы 23 февраля 2022 года, что фактически означает отказ от требования возвращения границ 1991 года.

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«Чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — посчитал он.

Джонсон посоветовал для этого увеличить военную помощь Украине и снять ограничения на удары вглубь российской территории, что должно заставить РФ отступить. После осуществления такого сценария экс-премьер предложил заключить сделку с Россией: ввести особые меры защиты для носителей русского языка на Украине, а также провести глобальное восстановление отношений Вашингтона с Москвой, что может сделать только Трамп.