В офисе Зеленского заявили о необходимости вернуться к границам 2022 года

Глава ОП Украины Ермак: для переговоров нужно вернуться к границам 2022 года

Для начала переговоров по урегулированию конфликта Украине нужно вернуться к территориальным границам 2022 года. Об этом заявил в интервью для газеты Corriere della Sera глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра раздался первый выстрел (...). Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — заявил руководитель президентской администрации.

Он добавил, что при этом Киев не готов на территориальные уступки ради мирного урегулирования конфликта.

В интервью Ермак также высказался о сроках новых выборов на Украине. По его словам, новый электоральный цикл не начнется, пока не завершатся боевые действия.