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17:50, 27 октября 2024Россия

В России высказались о возвращении к границам 2022 года ради переговоров с Украиной

Депутат Швыткин исключил возвращение к границам 2022 года ради переговоров

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

России не подходит вариант начала переговоров с Украиной при условии возвращения к границам 2022 года, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективе начать мирный диалог при таких параметрах.

Условия, которые выдвигает руководитель офиса президента Украины, неприемлемы для нас однозначно. Мы сегодня достаточно серьезно продвинулись, освободили достаточно большое количество людей и продолжаем активно наступать на всех участках фронта. Данное заявление, на мой взгляд, служит попыткой передышки [Вооруженных мил Украины] ВСУ, которую нам ни в коем случае нельзя допускать

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Мы неоднократно подчеркивали, что переговоры — только на наших условиях, исходя из реалий сегодняшнего дня, которые происходят на земле. Нужно следовать только этим принципам. Различные предложения такого рода могут повлечь за собой временное затишье, которое приведет к перегруппировке войск противника, подвозу боеприпасов и так далее. Такого допустить ни в коем случае нельзя», — сказал депутат.

Как заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, Киев пойдет на переговоры с Москвой только при возвращении к территориальным границам 2022 года до начала военного конфликта. По его словам, только после этого руководство страны будет готово говорить о возврате суверенитета и выходе на рубежи 1991 года. Он добавил, что Украина не готова идти на территориальные уступки ради мира.

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