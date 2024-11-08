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13:08, 8 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные спасли бабушку в Харьковской области

Shot: военные ВС России спасли бабушку в Першотравневом Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил РФ спасли в селе Першотравневое Харьковской области бабушку, прятавшуюся от украинских военных, передает Telegram-канал Shot.

Как отмечается, во время осмотра местности после взятия села под контроль военные нашли пожилую женщину, которая не намеревалась уходить вместе с солдатами ВСУ и пряталась вместе со своей собакой. Сейчас она находится в безопасности.

О том, что Российская армия взяла под контроль Першотравневое, сообщило накануне Минобороны. Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли бойцы российской группировки войск «Запад».

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