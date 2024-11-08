Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: Россия взяла под контроль село Першотравневое Харьковской области

Российская армия взяла под контроль село Першотравневое Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли бойцы российской группировки войск «Запад». За минувшую неделю они нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также четырех бригад теробороны. Кроме того, отражены 32 контратаки подразделений противника.