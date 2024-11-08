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12:37, 8 ноября 2024Россия

Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль шести населенных пунктов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Еще пять населенных пунктов в Донецкой народной республике — Антоновка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка и Максимовка — взяли под контроль военнослужащие из группировок войск «Центр», «Восток» и «Юг».

Ранее стало известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории Курской области. При этом не уточняется, сколько квадратных километров было взято под контроль.

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