Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль шести населенных пунктов

Российские войска за неделю взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области», — говорится в сообщении.

Еще пять населенных пунктов в Донецкой народной республике — Антоновка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка и Максимовка — взяли под контроль военнослужащие из группировок войск «Центр», «Восток» и «Юг».

Ранее стало известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории Курской области. При этом не уточняется, сколько квадратных километров было взято под контроль.