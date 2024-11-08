Российский оператор БПЛА раскрыл подробности охоты на украинский танк

Оператор БПЛА Буратино: в Курской области уничтожили танк ВСУ под прикрытием РЭБ

Минобороны России / Telegram

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Буратино раскрыл подробности охоты на танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео с ним опубликовала пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Как сообщили в оборонном ведомстве, подразделение Буратино долго выслеживало танк противника, ситуацию осложняд пикам со станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который его прикрывал. В итоге единицу военной техники все же обнаружили и подбили.

Буратино передал привет «РЭБовцу» ВСУ, который не смог уберечь свой танк. «Не умеешь прикрывать, не катайся за танком», — добавил он.

Ранее стало известно, что расчеты «Мста-С» группировки «Запад» смогли уничтожить замаскированную в лесополосе самоходную артиллерийскую установку Krab (САУ) «Krab», буксируемые пушки, танки и живую силу ВСУ. Технику противника выявили при помощи беспилотников.