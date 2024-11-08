Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 8 ноября 2024Путешествия

Российский путешественник посетил почти 100 стран и назвал три худшие

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер и путешественник Вячеслав Зенин посетил почти 100 стран и назвал три худшие. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«У меня точно есть топ-1, и это Египет, — подчеркнул он. — Многие россияне любят его за пляжный отдых. Но, по моему мнению, в этой стране просто ужасное отношение к туристам».

Материалы по теме:
Начался бархатный сезон. В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле?
Начался бархатный сезон.В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле?
9 сентября 2023
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

Путешественник отметил, что египтяне постоянно пытаются обмануть приезжих. «Чуть ли не каждый час приходится ругаться с местными, — добавил он. — Египет может понравиться только в том случае, если вы не будете выходить из отеля».

Вторую строчку в антирейтинге россиянина занял Восточный Тимор. По словам блогера, многие даже не знают, где он находится.

«Это маленькая страна в юго-восточной Азии, расположенная рядом с Индонезией, — продолжил он. — Не сказать, что она плохая, просто там особо нечего делать, а лететь туда дорого и сложно. Рейсы только из Австралии или с Бали».

Третьей место в списке занял Камерун. «Делать там тоже особо нечего, достопримечательностей немного, вокруг только разруха и бедность, — резюмировал Зенин. — А еще туда достаточно сложно получить визу».

Ранее российский турист отправился с женой на отдых в Египет и получил травму головы во время сафари. 39-летний Евгений Ясин поехал на сафари в составе организованной группы. Мужчина сидел за рулем и не был пристегнут. Во время набора скорости машина резко подскочила, и россиянин ударился головой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде призвали Зеленского начать переговоры с Россией. Окажут ли США протекцию президенту Украины?

      Израиль решил эвакуировать пострадавших в Амстердаме болельщиков

      Пленный украинец раскрыл методы вербовки в ГУР МО Украины

      Зеленскому предрекли много неприятных неожиданностей при Трампе

      Названы самые частые типы рака у людей до 40 лет

      Названы способы сэкономить при покупке квартиры

      В европейской столице начались массовые нападения на израильтян

      Об окончании действия ОСАГО начнут напоминать на «Госуслугах»

      В Мариуполе обнаружили крупный тайник с оружием ВСУ

      Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше