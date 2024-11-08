Российский водитель протащил 200 метров инспектора ДПС на багажнике

В Нижегородской области водитель тащил 200 метров сотрудника ДПС на багажнике

В Нижегородской области водитель протащил 200 метров инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) на крышке багажника. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина гонял по дворам на своей Audi Q5. Его заметил сотрудник полиции и подошел к машине, но водитель придавил его левой стороной автомобиля и нажал на газ. Во время второй остановки инспектор разбил заднее стекло и схватился за пятую дверь. Нарушитель при этом не остановился, а, наоборот, ускорился и протащил полицейского на багажнике около 200 метров, после чего был задержан.

От задержанного исходил сильный запах алкоголя, выяснилось, что ранее его уже лишали прав. На него составили десять административных протоколов. У инспектора диагностированы ушибы и ссадины. Водителю грозит уголовная ответственность за содеянное.

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