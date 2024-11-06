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13:52, 6 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за избиение сотрудника полиции у военкомата

В Тюменской области осудили мужчину за нападение на сотрудника полиции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тюменской области осудили мужчину за избиение сотрудника полиции у военного комиссариата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Он признан виновным по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

По данным суда, 15 августа 2023 года инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) заступил на дежурство по охране военкомата. 16 августа в 2023 году к нему подъехал Евгений Матвеев в состоянии алкогольного опьянения и предложил пообщаться насчет брата, привлеченного к административной ответственности. После этого сразу стал избивать сотрудника полиции, нанеся ему четыре удара по лицу, а когда тот упал, еще пять раз ударил по голове. При этом он постоянно его оскорблял.

Подсудимый вину не признал и от показаний отказался. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам принудительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов его заработной платы.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин угрожал Росгвардейцам катаной и пойдет под суд.

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