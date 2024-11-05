Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:03, 5 ноября 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин угрожал росгвардейцам катаной и пойдет под суд

В Приморье мужчина пойдет под суд за то, что угрожал росгвардейцам катаной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Амурской области пьяный местный житель приставал к прохожим, угрожал катаной росгвардейцам и пойдет под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и по части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Все материалы дела направлены в суд.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 августа в городе Зея. Тогда на центральной площади города фигурант приставал к гражданам. В какой-то момент он поссорился с одним из местных жителей, достал катану и стал ею размахивать. В этот момент лезвие меча приложилось к ноге одного из окружавших его мужчин. Злоумышленника пытались задержать находящиеся на дежурстве на площади сотрудники Росгвардии. Фигурант дальше стал размахивать мечом перед ними.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который расправился с соперником с помощью катаны.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США стартовали 60-е выборы президента. Какие шансы на победу у Трампа и Харрис?

      Жителей ряда регионов России предупредили о сильных штормах и селях

      Российская боксерша отреагировала на разоблачительный отчет о Хелиф

      Суд отклонил иск москвича о взыскании выигрыша в лотерее

      Cозвонившийся с Путиным россиянин увидел летящую ракету

      Пьяный россиянин угрожал росгвардейцам катаной и пойдет под суд

      В России захотели пересмотреть сумму выплат военным в зависимости от тяжести ранений

      Малые ядерные реакторы оказались полезны в борьбе с потеплением

      В Молдавии вступили в силу поправки о евроинтеграции

      Живущий в США комик пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше