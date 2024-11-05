Пьяный россиянин угрожал росгвардейцам катаной и пойдет под суд

В Приморье мужчина пойдет под суд за то, что угрожал росгвардейцам катаной

В Амурской области пьяный местный житель приставал к прохожим, угрожал катаной росгвардейцам и пойдет под суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и по части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Все материалы дела направлены в суд.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 августа в городе Зея. Тогда на центральной площади города фигурант приставал к гражданам. В какой-то момент он поссорился с одним из местных жителей, достал катану и стал ею размахивать. В этот момент лезвие меча приложилось к ноге одного из окружавших его мужчин. Злоумышленника пытались задержать находящиеся на дежурстве на площади сотрудники Росгвардии. Фигурант дальше стал размахивать мечом перед ними.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который расправился с соперником с помощью катаны.