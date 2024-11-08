Российского пенсионера облили кипятком в кафе из-за одной просьбы

В Петербурге пенсионера облили кипятком в кафе за просьбу о вежливом обращении

В Санкт-Петербурге пенсионера облили кипятком в кафе на 5-й Советской улице из-за одной просьбы. Пожилой россиянин сказал работнику общепита, чтобы тот более вежливо с ним обращался, передает 78.ru.

Как выяснило издание, россиянин должен был передать документы, поэтому попросил сотрудника позвать администратора. Тот в ответ стал хамить, а на просьбу уважать посетителя и вовсе выплеснул в лицо гостя стакан горячей воды.

Кипяток попал дедушке в глаз. Горожанин обратился в больницу, врачи диагностировали ему ожог второй степени конъюнктивы и роговицы левого глаза.

Ранее сообщалось, что житель Новоуральска сел на шесть лет в колонию за изнасилование посетителя в кафе «Ромашка». Суд также обязал его выплатить потерпевшему 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.