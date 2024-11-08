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16:06, 8 ноября 2024Силовые структуры

Зарубившего мать топором российского школьника арестовали

В Сергиевом Посаде арестовали подростка, убившего мать топором
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Сергиевом Посаде арестован школьник, который расправился с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2025 года.

По данным следствия, утром 6 ноября школьник нанес матери в спальне множество ударов топором по голове. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. О произошедшем подросток сам сообщил в полицию.

Ранее сообщалось, что у подростка была зависимость от компьютерных игр, а в школу он не ходил из-за головных болей.

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