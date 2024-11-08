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23:38, 8 ноября 2024Россия

Новые учебники по истории включили в федеральный перечень России

Новые учебники по истории для средней школы включили в федеральный перечень РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Девять новых учебников по истории для пятых-девятых классов средней школы прошли в России апробацию. Об этом говорится на сайте Минпросвещения РФ.

Как отметили в ведомстве, они получили 99 процентов положительных оценок и включены в федеральный перечень.

«Результаты апробации признаны Научно-методическим советом по учебникам Минпросвещения России, который постановил установить срок действия экспертных заключений "бессрочно" и включить учебники в Федеральный перечень учебников», — говорится в сообщении.

Апробация проводилась в октябре. В ней приняли участие более 300 образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что в России к концу 2024 года планируется выпустить новые учебники по истории и обществознанию.

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