Новые учебники по истории включили в федеральный перечень России

Девять новых учебников по истории для пятых-девятых классов средней школы прошли в России апробацию. Об этом говорится на сайте Минпросвещения РФ.
Как отметили в ведомстве, они получили 99 процентов положительных оценок и включены в федеральный перечень.
«Результаты апробации признаны Научно-методическим советом по учебникам Минпросвещения России, который постановил установить срок действия экспертных заключений "бессрочно" и включить учебники в Федеральный перечень учебников», — говорится в сообщении.
Апробация проводилась в октябре. В ней приняли участие более 300 образовательных учреждений.
Ранее сообщалось, что в России к концу 2024 года планируется выпустить новые учебники по истории и обществознанию.