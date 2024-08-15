В России запланировали выпустить к концу года новые учебники по истории

Кравцов анонсировал выход новых учебников по истории к концу 2024 года

В России к концу 2024 года планируется выпустить новые учебники по истории и обществознанию. Выход изданий анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании работников образования и науки Республики Татарстан, передает ТАСС.

Речь идет о единых учебниках истории для пятых-девятых классов, а также учебнике по обществознанию для девятого класса.

«Школы страны начали работать по единым федеральным программам. Старшеклассники в прошлом учебном году стали заниматься по единым учебниками истории. Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена и в наступающем учебном году», — отметил Кравцов.

По словам министра, в планах создать в российской образовательной системе единое календарно-тематическое планирование по каждому из предметов.

Кравцов также заверил, что в России прорабатываются возможности сократить расходы на закупку учебников для школ.

В 2024 году в российских школах произошло несколько нововведений. В частности, для учащихся ввели начальную военную подготовку и преподавание 11-классникам истории по новому учебнику. Кроме того, в России разрешили в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности.