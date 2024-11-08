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08:49, 8 ноября 2024Мир

Президент Венесуэлы сравнил Путина с Роналду

Мадуро: Путин является звездой мировой политики и прирожденным бомбардиром
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя итоги саммита объединения БРИКС в Казани, назвал президента России Владимира Путина звездой мировой политики и «прирожденным бомбардиром», сравнимым с португальским футболистом Криштиану Роналду. Его слова передает РИА Новости.

«Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — заявил Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, Путин является «звездой международной политики». Он добавил, что во время саммита БРИКС, участие в котором приняли представители тридцати государств, президент России принимал делегации, проводил двусторонние встречи и присутствовал на пленарном заседании. Мадуро отметил, что по итогам саммита «был достигнут большой успех».

Президент Венесуэлы также подчеркнул, что Россия «на протяжении многих лет сталкивалась с дипломатией обмана», и теперь ей предстоит противостоять новой нацистской угрозе, созданной для нанесения ущерба Москве.

Ранее Мадуро призвал увеличить частоту авиарейсов для россиян, которые «хотят узнать» Венесуэлу.

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