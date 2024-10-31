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04:29, 31 октября 2024Мир

Мадуро призвал увеличить частоту авиарейсов для россиян

Мадуров: надо увеличить частоту авиарейсов в Венесуэлу для россиян
Николас Мадуро и Владимир Путин

Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал увеличить частоту авиарейсов для россиян, которые «хотят узнать» страну. Его слова передает ТАСС.

«В России, где мы побывали, молодежь нам говорила об острове Маргарита.. и в российских соцсетях есть много видео, в которых русские туристы танцуют сальсу в популярной усадьбе Сан Августин», — рассказал он. По данным министра туризма Венесуэлы Летисия Гомес, в 2024 году страну посетили 45 тыс. россиян.

Ранее Мадуро раскрыл детали разговора с Владимиром Путинам на полях саммита БРИКС в Казани. По его словам, политики обсудили вопросы развития энергетики и военно-технического сотрудничества. Мадуро также добавил, что санкции стран Запада против России и Венесуэлы являются пережитком прошлого. Он уточнил, что видит в них провальную попытку США сохранить доминирование доллара и собственное лидерство.

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      Сергей Грехов
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