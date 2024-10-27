Мадуро раскрыл детали разговора с Путиным в Казани

Мадуро заявил, что обсудил с Путиным энергетику и военное сотрудничество

Вопросы развития энергетики и военно-технического сотрудничества стали центральной темой встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро, передает РИА Новости.

«Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество», — рассказал президент Венесуэлы.

Мадуро также добавил, что санкции стран Запада против России и Венесуэлы являются пережитком прошлого. Он уточнил, что видит в них провальную попытку США сохранить доминирование доллара и собственное лидерство.

Ранее Мадуро заявил, что встреча с Путиным была невероятной благодаря обсуждению сотрудничества между странами. Политик подчеркнул, что Россию и Венесуэлу объединяют усилия по строительству многополярного мира в рамках БРИКС. Он назвал объединение эпицентром нового мирового порядка.