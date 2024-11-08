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14:24, 8 ноября 2024Силовые структуры

СК задержал начальника отдела полиции по вопросам миграции за превышение полномочий

В Приамурье задержали начальника миграционного отдела за превышение полномочий
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Амурской области задержали начальника миграционного отдела за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Ему предъявлено обвинение по статьям 322.1 («Организация незаконной миграции») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, с июня 2023 года по апрель 2024-го он с предпринимателем из города Благовещенск организовали незаконное пребывание в России граждан Кыргызской Республики. Они изготовляли и регистрировали фиктивные документы о заключении трудовых договоров мигрантами. Это позволяло им временно пребывать на территории страны в безвизовом режиме.

Во время следствия задержанный будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что двух высокопоставленных российских полицейских поймали за организацией незаконной миграции.

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