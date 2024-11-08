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19:05, 8 ноября 2024Экономика

Сотни резиновых уточек выловили из московского пруда

На Кировоградских прудах в Москве заметили сотни резиновых уточек
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

На Кировоградских прудах в московском районе Чертаново Центральное обнаружили сотни резиновых уточек желтого цвета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В сети появилось видео, на котором множество утят оказались прибиты к берегу. На другом видео их вылавливают коммунальщики. Как игрушки попали в воду, неизвестно. В настоящее время уточек в пруду нет — их выловили сотрудники Мосводостока.

Ранее в Благовещенске появился арт-объект, обещающий жителям бессмертие. Композиция называется «Космические столпы. Столп 3 и анонс бессмертия». Она представляет собой рекламный баннер с надписью «Бессмертие...soon» и изображением белой таблетки. Объект появился в поле между ИПК «Приамурье» и ТЦ «Флагман». Автор предложил зрителям задуматься, нужно ли им бессмертие, а также раскритиковал общество потребления.

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