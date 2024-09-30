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16:09, 30 сентября 2024Экономика

Жителям российского города пообещали бессмертие

В Благовещенске появился арт-объект с обещанием бессмертия

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

В Благовещенске появился арт-объекта, обещающий жителям бессмертие. Авторы инсталляции заявили, что хотели сделать аллюзию на культуру потребления, передает «Подъем».

Композиция называется «Космические столпы. Столп 3 и анонс бессмертия». Она представляет собой рекламный баннер с надписью «Бессмертие...soon» и изображением белой таблетки. Объект появился в поле между ИПК «Приамурье» и ТЦ «Флагман» в российском городе. Авторы работы — Владимир Пакулин и Михаил Шмаков.

По словам Пакулина, таблетка символизирует высокие технологии и веру в волшебное решение всех проблем, а надпись отсылает к обществу потребления по аналогии с открытием магазинов. «Это отсылка к идеям русского космизма, очень русская концепция с замахом на невозможное. Проект поднимает вопрос о том, не ближе ли бессмертие, чем мы себе это представляем. Что мы будем делать с бессмертием? Нужно ли нам бессмертие и что будет, когда исчезнет страх смерти?» — объяснил автор.

Он добавил, что местные жители по-разному отнеслись к появлению арт-объекта. При этом авторы рады и негативным отзывам — им хотелось добиться разной реакции.

Раннее жители Благовещенска перепутали новый арт-объект с могилой. Необычную инсталляцию также создал Пакулин.

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      Александра Качан
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