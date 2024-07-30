Жители российского города приняли арт-объект за могилу

Жителей Благовещенска удивила инсталляция «Новый дивный мир»

Жители Благовещенска перепутали новый арт-объект «Новый дивный мир» с могилой, сообщает Telegram-канал «Благовещенск 1».

Арт-объект появился неподалеку от торгового центра «Самбери». «Подумала сначала, что кто-то могилку возле "Самбери" установил. И даже помянуть уже успели — пустые бутылки вокруг», — поделилась впечатлением от инсталляции местная жительница.

Установку авторства арт-менеджера Владимира Пакулина и его сообщества, представляющую собой указатель с надписью «Новый дивный мир», не согласовали с администрацией города. По его словам, попытка согласовать инсталляцию с властями не привела к успеху.

«Это [место, где установлен арт-объект] не парк, не сквер, это территория по факту муниципальная, она возле торгового центра находится. Это инициатива не наша, а нашей творческой группы. У нас есть дизайнеры, скульпторы, они объединены в одно сообщество. Это вот делают они», — объяснил Пакулин, добавив что неподалеку от нового арт-объекта стоит еще один, в виде динозавра.

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