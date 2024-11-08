Сотрудники скорой помощи сбили велосипедиста и потребовали с него 182 тысячи рублей

В США сотрудники скорой помощи сбили велосипедиста и обязали его заплатить им

В штате Орегон, США, сотрудники скорой помощи на служебной машине сбили велосипедиста, довезли его до больницы и потребовали с него 1862 доллара (182 тысячи рублей). Об этом сообщает Oregon Live.

Скорая помощь переехала 71-летнего Уильяма Хёша в октябре 2022 года, когда он ехал на велосипеде по городу Рейнир. Услышав странный звук, водитель остановил машину и обнаружил под колесами велосипед, а раненый мужчина лежал рядом. Медики перенесли Хёша в скорую помощь и доставили в больницу. Велосипедист серьезно пострадал: среди прочего у него был сломан нос.

Через некоторое время после этого происшествия Columbia River Fire & Rescue — компания, обслуживающая скорую помощь в Рейнире, — выслала мужчине счет. Она обязала его заплатить за услуги перевозки. Однако Хёш уже и так влез в долги, пытаясь покрыть медицинские расходы после аварии. Предполагается, что ему придется потратить около 97 тысяч долларов (9,8 миллиона рублей), чтобы восстановить свое здоровье.

Хёш подал на Columbia River Fire & Rescue в суд. Он заявил, что требования компании неправомерны. Мужчина будет добиваться, чтобы ему заплатили 900 тысяч долларов (88 миллионов рублей) за все испытанные страдания.

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