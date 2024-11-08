Муфтий призвал не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

Муфтий Крганов призвал не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

Не стоит делать выводы о российских мусульманах по поведению мигрантов, которые могут не разделять ценности исповедующих ислам россиян, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир хазрат Крганов. С докладом Крганова ознакомилась «Лента.ру».

«Наша многонациональная страна всегда славилась своим взаимопониманием и уважением к различным религиям, культурам и традициям. Важно и сегодня сохранять этот диалог и взаимоуважение внутри страны, несмотря на все то, что происходит далеко за ее пределами. Однако в последнее время мы наблюдаем тенденции, которые не могут не вызывать у нас беспокойства», — подчеркнул муфтий.

Крганов призвал не переносить негативное отношение к мигрантам на российских мусульман. Он подчеркнул, что подобные действия формируют стереотипное восприятие ислама и мусульман российского происхождения

Нас не следует «мешать одной ложкой» с гостями, временно приехавшими в страну, и судить по их поступкам и делам, которые не разделяют и тем самым не имеют отношения к нашему исконному наследию и истинному духу мусульманских народов России Альбир хазрат Крганов глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы

«Мы, мусульмане, коренные жители России, представляющие более шестидесяти этносов, исконно жили здесь, на этой земле. Кроме России, у нас другой родины нет. Нам известны и дороги наши обычаи, традиции и вера. Мы гордимся своей российской гражданской идентичностью, осознаем себя органической частью российского общества. Но иногда нам приходится слышать всей в свой адрес слова неприязни из-за приезжих мигрантов и их, порой, неподобающих, безобразных выходок — это несправедливо, неприятно, да и неправильно», — объяснил Крганов.

Ранее муфтий Чечни и советник главы республики Салах Мешиев заявил, что запрет на ношение хиджабов в школах, введенный во Владимирской области, является нарушением Конституции России.