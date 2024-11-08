Муфтий призвал не «мешать одной ложкой» мусульман России с мигрантами

Не стоит делать выводы о российских мусульманах по поведению мигрантов, которые могут не разделять ценности исповедующих ислам россиян, заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир хазрат Крганов. С докладом Крганова ознакомилась «Лента.ру».
«Наша многонациональная страна всегда славилась своим взаимопониманием и уважением к различным религиям, культурам и традициям. Важно и сегодня сохранять этот диалог и взаимоуважение внутри страны, несмотря на все то, что происходит далеко за ее пределами. Однако в последнее время мы наблюдаем тенденции, которые не могут не вызывать у нас беспокойства», — подчеркнул муфтий.
Крганов призвал не переносить негативное отношение к мигрантам на российских мусульман. Он подчеркнул, что подобные действия формируют стереотипное восприятие ислама и мусульман российского происхождения
Нас не следует «мешать одной ложкой» с гостями, временно приехавшими в страну, и судить по их поступкам и делам, которые не разделяют и тем самым не имеют отношения к нашему исконному наследию и истинному духу мусульманских народов России
«Мы, мусульмане, коренные жители России, представляющие более шестидесяти этносов, исконно жили здесь, на этой земле. Кроме России, у нас другой родины нет. Нам известны и дороги наши обычаи, традиции и вера. Мы гордимся своей российской гражданской идентичностью, осознаем себя органической частью российского общества. Но иногда нам приходится слышать всей в свой адрес слова неприязни из-за приезжих мигрантов и их, порой, неподобающих, безобразных выходок — это несправедливо, неприятно, да и неправильно», — объяснил Крганов.
Ранее муфтий Чечни и советник главы республики Салах Мешиев заявил, что запрет на ношение хиджабов в школах, введенный во Владимирской области, является нарушением Конституции России.