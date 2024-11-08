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13:36, 8 ноября 2024Мир

США перебросили F-15 из Великобритании на Ближний Восток

CENTCOM: истребители F-15E прибыли с авиабазы в Великобритании на Ближний Восток
Семен Александров (редактор)

Фото: STR New / Reuters

Истребители F-15E Военно-воздушных сил (ВВС) США прибыли с авиабазы в Великобритании на Ближний Восток. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Сегодня истребители F-15E Strike Eagle ВВС США из 492-й эскадрильи с авиабазы британских ВВС Лейкенхит в Англии прибыли в зону ответственности CENTCOM», — сообщили в командовании американских сил.

Ранее США разместили на Ближнем Востоке шесть бомбардировщиков B-52. Издание Air & Space Forces Magazine со ссылкой на американских чиновников заявило, что самолет с американской авиабазы Минот недавно приземлились в Катаре на крупнейшей авиабазе США в регионе «Аль-Удейд».

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