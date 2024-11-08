США сделали исключение из санкций против российских банков

РИА: США сделали для себя исключения в санкциях против банков РФ

Минфин США сделал исключение из санкций против некоторых российских банков. Об этом со ссылкой на документы Управления по контролю за иностранными активами американского ведомства сообщает РИА Новости.

США разрешили до 30 апреля совершать сделки с банками «Открытие», «Зенит», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Сбер, ВТБ и другими финансовыми организациями. Также ограничения сняли с их дочек и подконтрольных структур с долей 50 процентов и выше. Послабления сделали для сделок по добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти, газа, угля, древесины и других энергоносителей.

Как отмечают авторы статьи, эти меры служат подстраховкой для США на зиму, когда растет потребление энергоресурсов.

Неделей ранее американские власти опубликовали новый список из 400 физических и юридических лиц, подпадающих под санкции. После успешного сдерживания развития проекта «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» США ударили по «Якутский СПГ». Под ограничения попали задействованные в нем ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект» и ООО «Сжиженный природный газ Якутии».