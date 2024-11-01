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12:02, 1 ноября 2024Экономика

США ударили по новому российскому газовому проекту

Reuters: санкции США ударили по российскому газовому проекту «Якутский СПГ»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Опубликованный на этой неделе американскими властями список почти из 400 физических и юридических связанных с Россией лиц, в отношении которых вводятся санкции, указал на новую цель в борьбе с российской газовой отраслью. Об этом сообщает изучившее расширенный перечень агентство Reuters.

После успешного опыта по сдерживанию развития проекта «Новатэка» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» США ударили про перспективному проекту «Якутский СПГ». Под санкции попали задействованные в нем ООО «Сила Якутии», ООО «Якутстройпроект» и ООО «Сжиженный природный газ Якутии».

В рамках проекта «Якутский СПГ» запланировано строительство СПГ-завода мощностью около 18 миллионов тонн в год, а также газопровода на побережье Охотского моря длиной порядка 1,4 тысячи километров и конденсатопровода мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Предполагается, что объем транспортировки газа составит 20 миллиардов кубометров.

В марте стало известно, что предприниматель Альберт Авдолян и партнеры продали ООО «Глобалтрэк», занимающийся «Якутским СПГ», Андрею Ни. Бизнес-история последнего включает в себя учреждение консалтинговой компании в Санкт-Петербурге в 2018 году и руководство двумя небольшими, позднее ликвидированными торговыми фирмами.

США неоднократно указывали, что не допустят работу «Арктик СПГ-2», который мог увеличить предложение российского СПГ на мировом рынке. Проект должен был начать поставки еще зимой этого года, но после введения санкций год назад находится в подвешенном состоянии. Главной проблемой остается нехватка газовозов ледового класса. По данным Bloomberg, завод уже остановил коммерческое производство из-за переполнения складов, а партии топлива, вывезенные во время навигации, продать не получается из-за отсутствия покупателей.

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