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20:40, 25 октября 2024Экономика

Попавший под санкции российский газовый завод остановился

Bloomberg: «Арктик СПГ-2» прекратил сжижение газа из-за переполнения складов

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Российский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» остановил работу в связи с переполнением складов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Принадлежащее «Новатэку» предприятие не имеет достаточного числа танкеров, способных доставлять грузы, а также испытывает проблемы с покупателями. Из-за этого на заводе, расположенном у полярного круга, остается слишком много СПГ.

На этом фоне среднесуточная добыча на газовом месторождении, обеспечивающем завод, упала до 5,3 миллиона кубометров в сутки, что более чем в два раза меньше, чем в сентябре. Определенный объем газа продолжает перерабатываться в связи с технологической необходимостью, но коммерческая переработка прекращена.

Главной проблемой проекта стали введенные в прошлом году американские санкции. США не скрывают, что хотели бы полностью уничтожить проект для снижения нефтегазовых доходов Москвы. Им удалось закрыть возможность для получения строящихся танкеров ледового класса, необходимых для круглогодичной отправки грузов.

С началом навигации завод смог начать поставки СПГ, но в начале сентября Financial Times отмечал, что последние партии сжиженного природного газа с «Арктик СПГ-2» не удалось продать, потому что потенциальные клиенты опасаются реакции США. Между тем помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт пообещал, что Белый дом продолжит закручивать гайки в отношении российского СПГ.

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      Платон Щукин
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