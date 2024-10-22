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08:47, 22 октября 2024Экономика

США пообещали усилить давление на российский СПГ

Помощник госсекретаря США Пайатт пообещал новые санкции против российского СПГ

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Власти США продолжат «закручивать гайки» в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России, чтобы сократить нефтегазовые доходы Москвы и лишить ее средств на продолжение боевых действий на Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

По его словам, действующие ограничительные меры эффективны, но говорить о том, куда будет направлен следующий удар, преждевременно. Тем не менее чиновник пообещал, что санкции обязательно последуют, а Белый дом внимательно следит, куда направляют российский СПГ, чтобы выбрать новые цель и метод.

Как отмечает агентство, США добились сбоя в запуске СПГ-завода «Арктик СПГ-2» и поставках произведенного на нем топлива, но пока не трогают действующий заводы «Ямал СПГ», принадлежащий «Новатэку», и «Портовая», которым управляет «Газпром». Вероятно, главной причиной остается желание не навредить рынку СПГ.

Ранее Пайатт говорил, что США продолжат вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, в том числе в газовой отрасли. Кроме того, он подчеркивал, что Вашингтон нацелен на полное уничтожение «Арктик СПГ-2».

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      Платон Щукин
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