Стала известна судьба застрявшего в Японии круизного лайнера с россиянами на борту

Круизный лайнер Spectrum of the Seas завершил ремонт и отправился в путь

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с сотнями российских туристов на борту завершил ремонт и отправился в путь. Судьба застрявшего в Японии из-за поломки судна стала известна Telegram-каналу Shot.

Отмечается, что корабль уже покинул порт Иокогамы и в ближайшее время прибудет в Китай.

Ранее сообщалось, что туристам из России, застрявшим в японском порту из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas, полностью компенсируют расходы на возвратные билеты. Об этом заявил коммерческий директор туристического агентства Cruclab Михаил Алексеев.