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09:29, 8 ноября 2024Путешествия

Стала известна судьба застрявшего в Японии круизного лайнера с россиянами на борту

Круизный лайнер Spectrum of the Seas завершил ремонт и отправился в путь
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Круизный лайнер Spectrum of the Seas с сотнями российских туристов на борту завершил ремонт и отправился в путь. Судьба застрявшего в Японии из-за поломки судна стала известна Telegram-каналу Shot.

Отмечается, что корабль уже покинул порт Иокогамы и в ближайшее время прибудет в Китай.

Ранее сообщалось, что туристам из России, застрявшим в японском порту из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas, полностью компенсируют расходы на возвратные билеты. Об этом заявил коммерческий директор туристического агентства Cruclab Михаил Алексеев.

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