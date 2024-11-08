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13:26, 8 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о массированной атаке России по украинским военным объектам

«Иди и смотри»: Россия провела массированную атаку по объектам ВСУ в Херсоне
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВСУ) России провели массированную атаку по украинским военным объектам. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Минувшей ночью массированной атаке подверглись объекты ВСУ в Херсонской области», — говорится в публикации.

Источник Telegram-канала уточнил, что мощные прилеты были зафиксированы в Херсоне и Бериславе. Как он утверждает, целью ударов являются объекты и инфраструктура ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем в ближайшие две недели. По данным «Военной хроники», если российские военные смогут выровнять линию фронта на участке Берестки — Сонцовка, положение для украинского гарнизона ухудшится кратно.

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