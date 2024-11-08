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12:52, 8 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно об ожидании схлопывания фланга ВСУ у Курахово

«Военная хроника»: ВСУ ожидают схлопывания северного фланга у Курахово
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на каналы коммуникации ряда украинских бригад.

«Через каналы коммуникации ряда украинских бригад под Курахово стало известно, что в ближайшую неделю-две ВСУ ожидают схлопывания северного фланга за Кураховским водохранилищем», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что украинские военные могут ждать прорыва на линии Берестки— Сонцовка. По данным «Военной хроники», если российские военные смогут выровнять линию фронта на данном участке, положение для гарнизона ВСУ ухудшится кратно.

Ранее стало известно, что российские войска приблизились к Солнцевке в Донецкой народной республике. Как отмечали украинские военные, в случае взятия Солнцевки и Старых Тернов для ВСУ будут перерезаны пути к Курахово с севера.

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